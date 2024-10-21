В Челябинске водителя Lada зажало в салоне после ДТП

Пострадавшего госпитализировали

Рядом с домом № 89 по улице Братьев Кашириных в Челябинске 37‑летний водитель Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в Ford под управлением 42‑летнего мужчины, сообщили в Госавтоинспекции города.

Водителя отечественного авто зажало в салоне. Понадобилась помощь спасателей МЧС.

«Пострадавшего деблокировали из салона в бессознательном состоянии, передали медикам», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Как ранее сообщал наш сайт, водитель Kia пострадал при столкновении с Hyundai в Челябинске.