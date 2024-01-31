В Челябинске водителя грузовика отправили в колонию-поселение за ДТП с двумя погибшими

Также виновный должен выплатить многомиллионный моральный ущерб

Сегодня, 31 января, в Советском районном суде Челябинска вынесли приговор водителю грузовика Howo, устроившего массовую аварию на улице Блюхера. В ДТП погибли два пассажира легковушки, сообщили в прокуратуре региона.

Авария случилась 11 июля прошлого года. На месте погибла пассажирка автомобиля Lifan, позже в больнице скончался ее сын.



«Суд приговорил виновного к наказанию в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев», — рассказали в областной прокуратуре.

Осужденный должен выплатить около пяти миллионов рублей потерпевшей стороне.