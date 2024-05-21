В Челябинске водителя FAW отправили в колонию-поселение за смертельное ДТП на остановке «Поселок Бабушкина»

Ранее виновному назначали условный срок

Калининский районный суд Челябинска повторно рассмотрел уголовное дело 50-летнего водителя FAW о смертельном наезде на пешехода на остановке «Поселок Бабушкина», сообщили в прокуратуре региона.

«Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два года шесть месяцев», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В октябре 2022 года мужчине назначили два года лишения свободы условно, затем приговор был отменен в апелляции и назначено наказание в колонии-поселении, однако кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение.

Напомним, вечером 9 марта 2022 года на улице Братьев Кашириных автомобиль врезался в остановку «Поселок Бабушкина». В этот момент у комплекса стояли пассажиры, ожидающие общественный транспорт. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина. Еще одну пострадавшую, 35-летнюю челябинку, медики доставили в городскую больницу.



В январе 2022 года на этой же остановке 19-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и выехал с проезжей части на остановку, где стояли люди. В результате происшествия на месте погибла 74-летняя женщина, 80-летнюю и 34-летнюю женщин госпитализировали. Позже пожилая пострадавшая скончалась в больнице. Водителя приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

