Сегодня, 26 ноября, мировой судья Калининского суда вынес решение по административным делам в отношении 47-летнего Алексея Корягина, который на своем BMW сбил пятерых пешеходов и скрылся с места ДТП, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной» из зала суда.
Алексей Корягин выпил накануне, а утром, перед тем как сесть за руль, опохмелился банкой пива.
«Семейные неурядицы. Проблемы. Ехал на дачу. Чувствовал себя бодро. И вот какие-то доли секунды — и я стал преступником», — рассказал обвиняемый журналистам.
Алексей Корягин признался, что он сам, и его семья находятся в подавленном состоянии после случившегося. Он подчеркнул, что готов помогать пострадавшим, но для этого ему нужно работать. После заседания водитель попросил контакты потерпевших, признал вину и сказал, что ему стыдно.
Суд назначил ему 15 суток административного ареста за оставление места ДТП и вождение в пьяном виде.
Напомним, ДТП случилось накануне на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Водитель выехал на пешеходную зону и сбил пять человек, в том числе 11-месячного ребенка в коляске. Малыш госпитализирован. Двоих пострадавших взрослых госпитализировали, еще двоих отпустили на амбулаторное лечение. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.