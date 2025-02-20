В Челябинске водителя автобуса, едва не врезавшегося в трамвай, лишат премии

Сегодня мужчину вызывали на беседу в полицию

Накануне челябинский автобус № 58 выехал на большой перекресток на красный сигнал светофора и чуть не столкнулся с трамваем. Сегодня водителя этой машины вызывали в ГАИ, чтобы мужчина пояснил свой поступок, сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

«По итогам беседы на водителя составлен административный протокол за проезд на красный сигнал светофора. Также водителя лишат премии», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 19 февраля на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы.

Маршрут № 58 обслуживает МУП «Служба организации движения».