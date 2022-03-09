В Челябинске водителя авто осудили за смертельное ДТП с мотоциклом

31-летний байкер скончался в больнице

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 37-летней женщины. Она признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сегодня, 9 марта, сообщили пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария случилась 5 октября 2020 года на улице Академика Королева. Автомобиль «Мини Купер», поворачивая налево вне перекрестка, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении мотоциклу «Ямаха», а также совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло». В результате аварии пострадал 31-летний мотоциклист. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, позже он скончался в больнице.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, судом в пользу родственников погибшего взыскано свыше 1,8 млн рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.