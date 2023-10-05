В Челябинске водителя арестовали на двое суток за тонированные стекла авто

Виновный проигнорировал требования инспекторов ДПС

Советский районный суд Челябинска отправил под административный арест 39-летнего водителя Lada Vesta. Он ездил на машине с тонированными стеклами, сообщили в городской ГИБДД.

Ранее мужчина попадал в поле зрения инспекторов ДПС — в сентябре его просили снять тонировку и привлекли к ответственности по статье 12.5 КоАП РФ. В следующий раз на аналогичном нарушении водитель попался спустя две недели. Было возбуждено административное дело по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).