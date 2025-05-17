В Челябинске водитель Vortex устроил массовое ДТП с участием 4 машин

Мужчине стало плохо

В пятницу, 16 мая, в Челябинске на улице Молодогвардейцев 63-летний водитель автомобиля Vortex устроил ДТП с участием четырех автомобилей. В результате травмы получил виновник аварии, сообщили в городской ГАИ.

Известно, что автомобилисту резко стало плохо, и он врезался в стоящий впереди автомобиль Toyota RAV4. Последний от удара продвинулся вперед и врезался в Skoda Rapid, Skoda — в автомобиль Kia. Уточняется, что машины остановились на запрещающий сигнал светофора.

Виновника массовой аварии увезли на скорой в больницу. Все автомобили получили повреждения.

Ранее в районе Алого Поля в результате столкновения автомобиля Volkswagen с HAVAL последний опрокинулся. Пострадавших нет.