В Челябинске водитель «Волги» сбил велосипедиста

Мужчина пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора

Сегодня, 14 сентября, утром на северо-западе Челябинска произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

В районе дома № 151 по улице Братьев Кашириных 31-летний водитель «Волги» наехал на велосипедиста, который пересекал дорогу по «зебре», но на красный сигнал светофора. В результате водителя двухколесного транспорта доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.

Ранее в Челябинске под колеса автомобилей попали две женщины, которые переходили дорогу в неположенном месте. Их также доставили на скорой в медучреждения.