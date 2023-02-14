В Челябинске водитель ВАЗа сбил 23‑летнюю девушку

Пострадавшая госпитализирована

Сегодня, 14 февраля, рядом с домом № 61 по Университетской Набережной 34-летний водитель ВАЗа ехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 23-летнюю девушку. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по Челябинску.

Пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель двигался от улицы Чичерина в сторону Молодогвардейцев.

«Пешеход получила травмы и была госпитализирована», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили водителям, что нужно быть внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Пешеходам рекомендуется передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.





