В Челябинске водитель «ВАЗа» погиб в ДТП с иномаркой

Пассажир отечественного авто госпитализирован с травмами

Сегодня утром, 16 мая, на Копейском шоссе в Челябинске произошло ДТП. В результате водитель одного из автомобилей скончался. Подробнее рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Авария произошла около 09:30 напротив дома № 39 по Копейскому шоссе. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», выезжая на регулируемый перекресток, столкнулся с автомобилем «Митцубиси Делика», за рулем которого находился мужчина, 1989 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля „ВАЗ-2114“ — мужчина, 1969 года рождения, — от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля „ВАЗ-2114“ — женщина, 1980 года рождения, — получила травмы и была госпитализирована»,— прокомментировала старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.

На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится необходимая проверка.