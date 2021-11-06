В Челябинске водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода

Мужчина находился на дороге в неположенном для перехода месте

Накануне вечером, 5 ноября, в Челябинске на Свердловском проспекте водитель отечественного автомобиля насмерть сбил пешехода. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, погибший находился на проезжей части в неположенном для перехода месте.

«По предварительным данным, в 20:10 у дома № 29 по Свердловскому проспекту водитель автомобиля ВАЗ-2112 — мужчина, 1982 года рождения, совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги мужчину, 1972 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент сотрудники городской ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь на 5 ноября смертельная авария произошла в Златоусте. 18-летний водитель Седана" столкнулся с иномаркой и погиб на месте происшествия.