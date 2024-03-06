В Челябинске водитель ВАЗа въехал в остановку после ДТП

Под колеса попали четырехлетняя девочка и 27‑летняя женщина

Сегодня, 6 марта, на улице Комарова в Челябинске столкнулись автомобили Kia под управлением 34-летнего мужчины и ВАЗ, за рулем которого находился 19-летний парень. От удара отечественная легковушка въехала в остановку, сообщили Первому областному информагентству в городской ГИБДД.

«В результате ДТП пострадали два пешехода. Девочку и женщину госпитализировали», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске вынесли приговор 21-летнему водителю Ford, насмерть сбившему двух женщин на остановке «Поселок Бабушкина».