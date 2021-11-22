В Челябинске водитель утопленной «Нивы» скрылся с места ДТП

Автомобиль нашли в водоеме рядом с СНТ «Юбилейный»

Накануне рыбаки обнаружили затопленный автомобиль «Нива» с эмблемой егерской службы. Как сообщили Первому областному информагентству в администрации Челябинска, машину нашли в небольшом естественном водоеме рядом с СНТ «Юбилейный».

«На место происшествия выехали экстренные службы. Лобовое стекло автомобиля было разбито, а внутри салона находились бутыли из-под спиртного. Вероятно, водитель с места ДТП скрылся. Расследованием аварии занимается отдел полиции „Советский“. К администрации Челябинска автомобиль не имеет отношения», — сообщили в мэрии.

Напомним, ранее поступила информация о том, что машину обнаружили рыбаки на озере Шершни.