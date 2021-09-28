В Челябинске водитель устроил ДТП около перекрестка и скрылся

На месте работали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи

Сегодня, 28 сентября, на улице Доватора произошло ДТП, в котором пострадали три автомобиля. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась около 10:00. Водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения на улице Доватора недалеко от перекрестка с Шаумяна и столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 77-летнего мужчины, а также с автомобилем «Хендай», за рулем которого находилась 29-летняя женщина. Виновник скрылся.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. По сведениям очевидцев, врач понадобился пострадавшим в ВАЗ-2115.

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