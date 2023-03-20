В Челябинске водитель троллейбуса № 12 умер во время рейса по городу

Обстоятельства смерти изучает полиция

В Челябинске во время рейса скончался водитель троллейбуса № 12. Об этом ИА «Первое областное» рассказали очевидцы трагедии.

Несчастный случай произошел в субботу, 18 марта, на остановке «Дворец спорта „Юность“».

«Мужчина почувствовал себя плохо, когда переставлял штангу (рога). Ему пытались помочь медработники. По словам кондуктора, водителю больше десяти минут делали непрямой массаж сердца. Но мужчина не реагировал»,

— рассказывает челябинка Оксана.

По информации наших источников, к моменту приезда скорой мужчина уже был мертв. Вернуть его к жизни не получилось. Информация о несчастном случае передана в полицию.Причину смерти на месте установить не удалось.