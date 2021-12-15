В Челябинске водитель «Тойоты» сбил женщину с ребенком

Пешеходы получили травмы

Напротив дома № 14 по улице Кузнецова 47-летний водитель «Тойоты» сбил 21-летнюю женщину и ее трехлетнего ребенка. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне вечером. Молодая мать с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Они получили травмы.

Также накануне вечером на Свердловском проспекте 25-летний водитель автобуса ПАЗ нарушил безопасную дистанцию и врезался в попутный «Солярис».

«Пострадала 33-летняя пассажирка автобуса, она получила травмы», — рассказали в городской Госавтоинспекции.