В Челябинске водитель сбил несовершеннолетнего пешехода

После наезда автомобилист развернулся и врезался в столб

На улице Дарвина, 10 в Челябинске водитель «Хендай» сбил 14-летнего пешехода, а потом изменил направление движения. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Все произошло накануне вечером, 18 февраля. Подросток переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в разрешенном месте. В этот момент на него налетела легковушка. После наезда водитель изменил направление движения и врезался в бетонный столб.

В результате ДТП 14-летний челябинец получил травмы.

На улице Красной, 36 вечером 17 февраля водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Киа», а после этого продолжил движение, однако наехал на металлическое ограждение и повредил его. В результате происшествия 20-летний водитель ВАЗа получил травмы, а также пострадала 33-летняя пассажирка иномарки.