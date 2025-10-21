В Челябинске водитель сбил 10‑летнего мальчика на пешеходном переходе и уехал

Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора

Утром 21 октября в Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 7 часов утра на Краснопольском проспекте, рядом с домом № 19, водитель автомобиля сбил 10‑летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

По предварительной информации Госавтоинспекции, ребенок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Неустановленный водитель совершил наезд на мальчика, после чего покинул место происшествия.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил несовершеннолетний пешеход. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщает пресс-служба ГАИ Челябинска.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя и марку автомобиля. Проводится комплекс оперативных мероприятий, опрашиваются свидетели происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

ГИБДД Челябинска призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и предоставлять преимущество пешеходам на переходах. Пешеходам также напоминают о необходимости убеждаться в безопасности перед переходом проезжей части и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.