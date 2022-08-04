В Челябинске водитель «Рено» сбил 15‑летнюю девочку

Школьнице назначено амбулаторное лечение

Рядом с домом № 116 по улице Артиллерийской 55-летний водитель «Рено-Логан» сбил 15-летнюю школьницу. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне вечером.

«Девочка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила травмы, ей назначено лечение», — рассказали в Госавтоинспекции.

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