В Челябинске водитель «Рено Дастер» насмерть сбил мужчину

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

Вечером 24 декабря в Челябинске автомобилист наехал на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате пешеход скончался, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 19:20 на Курганском шоссе на разъезде около дома № 63. 58-летний водитель «Рено Дастер» сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте. В результате пешеход — 39-летний мужчина — скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции призывают горожан строго соблюдать Правила дорожного движения, а также иметь на одежде световозвращающие элементы.