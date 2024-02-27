В Челябинске водитель Renault сбил десятилетнего мальчика

Ребенка госпитализировали

Сегодня, 27 февраля, рядом с домом № 7 на проспекте Ленина 64-летний водитель Renault сбил десятилетнего школьника, переходившего дорогу по регулируемому переходу, сообщили Первому областному информагентству в ГИБДД Челябинска.

«Ребенка госпитализировали. Выясняются все обстоятельства ДТП. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения — мужчина оказался трезв», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Пешеходный переход поставили на особый контроль. На этом участке дороги на постоянной основе будет нести службу экипаж ДПС.