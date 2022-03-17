В Челябинске водитель пойдет под суд за смертельное ДТП на перекрестке в Ленинском районе

В аварии погибла пассажирка такси

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Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Смертельная авария случилась 10 июня 2021 года. Водитель «Фольксвагена» на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями «Лада-Гранта», «Рено Сандеро», «Шкода» и «Ниссан». В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова. Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина — все они были госпитализированы.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя «Фольксвагена» Игоря Печенкина.



Водитель, устроивший аварию, в 2004 году стал жертвой Лесопаркового Маньяка Алексея Корочкина. После случившейся травмы Печенкин состоит на учете у невролога. За рулем у него произошел приступ эпилепсии, что и привело, по предварительным данным, к аварии.



По факту происшествия было возбуждено и административное дело.

Расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в Ленинский районный суд.