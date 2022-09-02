В Челябинске водитель пойдет под суд за смертельное ДТП на остановке

В аварии погибла 53‑летняя женщина

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП на остановке «Поселок Бабушкина». Под суд пойдет 47-летний водитель FAW X80. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, вечером 9 марта автомобиль FAW выехал на красный сигнал светофора на пересечении проезжих частей по улице Братьев Кашириных, где совершил столкновение с автомобилем AUDI Q3. После этого виновник выехал на тротуар. В этот момент на остановке стояли пассажиры, ожидающие общественный транспорт. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина. Также травмы получили 33-летняя женщина и годовалый ребенок в коляске.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

В январе на этой же остановке 19-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и выехал с проезжей части на остановку, где стояли люди. В результате происшествия на месте погибла 74-летняя женщина, 80-летнюю и 34-летнюю женщин госпитализировали.

