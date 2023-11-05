В Челябинске водитель отечественного авто насмерть сбил пешехода

Сотрудники ГИБДД проводят проверку

В ночь на 5 ноября в Челябинске водитель «Лады» наехал на пешехода. Последний от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 23:20 4 ноября на пересечении проспекта Победы и улицы Пионерской. 25-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», наехал на 33-летнего мужчину, когда тот, предварительно, переходил дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными на дорогах, а пешеходов использовать световозвращающие элементы в темное время суток.