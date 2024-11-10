В Челябинске водитель Nissan сбил девушку и сам отвез ее в больницу

Все обстоятельства выясняются

В Челябинске на улице Братьев Кашириных 66-летний водитель автомобиля Nissan сбил 22-летнюю девушку, когда та переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая получила травмы. Водитель сам отвез ее в больницу, а затем вернулся для оформления ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«ДТП было оформлено в установленном порядке, все обстоятельства выясняются»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские призывают водителей быть внимательными, не отвлекаться от дороги и снижать скорость вблизи пешеходных переходов.