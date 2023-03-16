В Челябинске водитель Mitsubishi пойдет под суд за гибель мужчины в ДТП

Обвиняемый во время ДТП находился в состоянии опьянения

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело местного жителя, который устроил смертельную аварию на северо-западе города в июле прошлого года. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, водитель Mitsubishi сел за руль пьяным и на недопустимой скорости выехал на перекресток Комсомольского проспекта и улицы Пионерской на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с ВАЗ-21013. 78-летний водитель отечественного авто скончался на месте.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.