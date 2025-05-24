В Челябинске водитель Mercedes сбила парня на «зебре»

Пострадавшего увезли в больницу

Сегодня, 24 мая, днем в Челябинске на пересечении улицы Чайковского и Комсомольского проспекта 46-летняя водитель Mercedes сбила 18-летнего парня, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшего увезли на скорой в больницу, сообщили в городской ГАИ.

Парень оказался под колесами иномарки, сойдя с островка безопасности. Водитель в этот момент поворачивала налево.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Миассе водитель Mercedes наехал на восьмилетнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за кустов. От полученных травм ребенок скончался.