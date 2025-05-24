Сегодня, 24 мая, днем в Челябинске на пересечении улицы Чайковского и Комсомольского проспекта 46-летняя водитель Mercedes сбила 18-летнего парня, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшего увезли на скорой в больницу, сообщили в городской ГАИ.
Парень оказался под колесами иномарки, сойдя с островка безопасности. Водитель в этот момент поворачивала налево.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Миассе водитель Mercedes наехал на восьмилетнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за кустов. От полученных травм ребенок скончался.