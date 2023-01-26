В Челябинске водитель Mazda сбила женщину

Пострадавшую госпитализировали

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На Краснопольском проспекте, 1 20-летний водитель Renault Logan столкнулся с Mazda под управлением 31-летней женщины. После этого японский автомобиль сбил 37-летнюю женщину. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне, 25 января.

«В результате происшествия пострадавшая получила травмы и была госпитализирована», — уточнили в Госавтоинспекции.

Также накануне в Челябинске водитель Renault сбил 27-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Виновника нашли, теперь ему грозит лишение прав или административный арест. К счастью, пешеход выжил.