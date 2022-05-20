В Челябинске водитель Mazda сбил 6‑летнюю девочку

Пострадавшая возвращалась домой из садика вместе со старшим братом

Напротив дома № 35 по улице Жукова в Металлургическом районе Челябинска 33-летний водитель Mazda-6 сбил 6-летнюю девочку. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в ГИБДД по городу.

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с братом.

«Дошкольница получила травмы. За четыре месяца текущего года на территории города Челябинска травмы получили 40 детей, 26 из которых являлись пешеходами», — рассказали в Госавтоинспекции.

Инспекторы регулярно проверяют соблюдение Правил дорожного движения несовершеннолетними. Детям, которые катаются на велосипедах и самокатах, разъяснили дополнительные требования к движению велосипедистов, рассказали о необходимости использования велошлемов и велозащиты. Отдельный акцент полицейские делают на необходимости вести велосипед (самокат) рядом во время перехода проезжей части.