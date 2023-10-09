В Челябинске водитель Mazda пойдет под суд за травмы пассажирки в ДТП

Обвиняемый в момент аварии был пьян

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 26-летнего местного жителя. Он пойдет под суд за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (пункт «а» части 2 статьи 264 УК РФ). Об этом сегодня, 9 октября, сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП случилось 22 января на Свердловском тракте. Обвиняемый находился в состоянии опьянения, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. У водителя отсутствовал полис ОСАГО.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летняя пассажирка автомобиля получила многочисленные переломы. Также пострадавшей пришлось ампутировать ногу», — рассказали в областной прокуратуре.

Потерпевшая заявила гражданский иск на 2 млн рублей. Дело рассмотрит Курчатовский районный суд Челябинска.