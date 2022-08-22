В Челябинске водитель маршрутки задавил 80‑летнюю пассажирку на остановке

Женщина только успела выйти из салона пазика

В Челябинске 22 августа около полудня на остановочном комплексе погибла 80-летняя женщина. Она вышла из салона маршрутки, водитель не заметил пожилую пассажирку и наехал на нее. В управлении ГИБДД Челябинской области пояснили, что полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

ДТП произошло в 11:35 на улице Челябинской, дом 53, у остановки «Нефтяник». 45-летний водитель маршрутки № 35, отъезжая от остановочного комплекса, не убедился в безопасности при высадке пассажира и наехал на 80-летнюю женщину, которая едва успела покинуть салон автобуса.

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня в Магнитогорске пьяный водитель наехал на школьницу. Подросток скончался по пути в больницу.