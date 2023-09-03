В Челябинске водитель маршрутки устроил тройное ДТП

Информация о пострадавших уточняется

Днем 2 сентября в Челябинске маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, который от удара влетел в другое авто. О столкновении очевидцы рассказали в социальных сетях.

«ДТП на Гагарина. Маршрутка въехала в „Хендай“. У него центральная стойка после встречи со столбом оказалась немного в салоне»,— рассказали очевидцы в паблике «ЧП/ДТП Челябинск» в соцсети «Вконтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по региону журналисту ИА «Первое областное» уточнили, что участниками аварии стали автомобили «Луидор», «Хендай Солярис» и «Киа Рио».

«2 сентября в 14:30 на улице Гагарина 48-летний водитель автомобиля „Луидор“, следовавшего по маршруту № 32, совершил столкновение с „Хендай“, после чего легковушка столкнулась с припаркованной машиной „Киа Рио“. Владелицами машин являются женщины 57 лет»,— уточнили в ведомстве.

Были ли в маршрутке пассажиры и есть ли в результате ДТП пострадавшие, выясняется.