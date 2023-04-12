В Челябинске водитель маршрутки сбил 12-летнего велосипедиста

Мужчина скрылся с места ДТП

На улице Свободы в Челябинске 28-летний водитель маршрутного ПАЗа № 22 наехал на 12-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть на разрешенный сигнал светофора. К счастью, школьник не пострадал. Водитель с места ДТП скрылся, но был оперативно разыскан, сообщили Первому областному информагентству в ГИБДД по городу.

ДТП случилось накануне вечером. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде. После столкновения водитель маршрутки скрылся.

«Ребенок серьезных травм не получил. Водителя вернули на место аварии, составлен административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ („Оставление места ДТП“)», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают велосипедистам, что при пересечении проезжей части необходимо спешиваться.