Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по делу водителя маршрутки, насмерть сбившего пенсионерку. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, 20 января 36-летний водитель ПАЗа сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Новороссийской. Потерпевшая скончалась на месте.
В отношении водителя возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).
«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Родственником погибшей заявлен гражданский иск о взыскании 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда», — рассказали в областной прокуратуре.
Дело рассмотрит Ленинский районный суд Челябинска.