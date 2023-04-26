В Челябинске водитель маршрутки пойдет под суд за гибель пенсионерки

Обвиняемый сбил женщину на пешеходном переходе

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по делу водителя маршрутки, насмерть сбившего пенсионерку. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 20 января 36-летний водитель ПАЗа сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Новороссийской. Потерпевшая скончалась на месте.

В отношении водителя возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Родственником погибшей заявлен гражданский иск о взыскании 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда», — рассказали в областной прокуратуре.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд Челябинска.