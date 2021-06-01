В Челябинске водитель легковушки сбил женщину и скрылся

Нарушителя разыскали сотрудники ГИБДД

В челябинском дворе 47-летний водитель, управляя отечественным авто, задним ходом наехал на женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

ЧП случилось накануне утром. Водитель легковушки, сдавая назад, наехал на 40-летнюю женщину во дворе дома по улице Доватора. Пешеход получила травмы, а водитель скрылся с места ДТП. Мужчина вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Всего за прошедшие сутки полицейские выявили 354 нарушения Правил дорожного движения.

«Отстранено от управления десять водителей, которые находились в состоянии опьянения либо отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Девять водителей управляли автомобилями, не имея специального права управления транспортным средством», — рассказали в ГИБДД по Челябинску.