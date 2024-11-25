В Челябинске водитель легковушки сбил толпу пешеходов

С места ДТП виновник уехал

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Сегодня, 25 ноября, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина водитель легковушки сбил пешеходов на островке безопасности и скрылся. ЧП попало на камеры наблюдения «Интерсвязи».

На кадрах видно, как водитель сносит ограждение и толпу людей, после чего скрывается. На месте работает Госавтоинспекция и две бригады реанимации.

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UPD: в результате аварии пострадали пять человек, все живы. Бригаду реанимации остановили по пути следования. Время ожидания 0 минут (запрошена еще одна реанимационная бригада), сообщили в Минздраве Челябинской области.

Водителя BMW задержали погнавшиеся за ним автомобилисты. По предварительным данным, он был пьян.



Мужчину доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По результатам осмотра врачей: двое взрослых отпущены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. Ребенок госпитализирован, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.Как рассказал наш источник, малыш находится в экстренном приемнике. Внешне он выглядит бодро и травм как будто не получил, но врачи проверяют, нет ли травм внутренних. Чтобы исключить все возможные травмы, врачи провели ему УЗИ и КТ. Пока ничего критического не нашли.