В Челябинске водитель легковушки сбил пешехода и влетел в остановку

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП

В Металлургическом районе Челябинска 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21122 сбил женщину и врезался в остановочный комплекс. Пострадавшая получила телесные повреждения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.



ДТП случилось вечером 9 мая в районе дома № 4/2 на улице Черкасской. По предварительным данным, водитель легковушки наехал на женщину, когда та переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

«После чего автомобиль ВАЗ-21122 сменил направление движение вправо и совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на остановочный комплекс», — прокомментировали в пресс-службе.

Пострадавшей назначили амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.