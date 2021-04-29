В Челябинске водитель легковушки сбил 10-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали

Напротив дома № 35 по улице Жукова в Челябинске 30-летний водитель ВАЗ-21093 сбил мальчика. Ребенок получил травмы, госпитализирован. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП случилось накануне, 28 апреля, в 18:20. Мужчина за рулем отечественной легковушки наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда травмы получил 10-летний мальчик. Его доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится административное расследование.

Как ранее сообщал наш сайт, 6 апреля в Тракторозаводском районе Челябинска автомобиль «Киа Сид» сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу в неустановленном месте.

19 апреля водитель на иномарке сбил 6-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия.