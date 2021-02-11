В Челябинске водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом

От сильного удара мужчина скончался на месте происшествия

Сегодня, 11 февраля, на улице Электродный завод, 2/1 в Челябинске произошло смертельное ДТП. В результате столкновения с автобусом скончался 56-летний водитель отечественного авто. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по региону.

Все произошло в 14 часов 20 минут. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Лиаз» под управлением 60-летнего мужчины.

От сильнейшего удара мужчина, управлявший легковушкой, погиб на месте происшествия.

По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.