Сегодня, 11 февраля, на улице Электродный завод, 2/1 в Челябинске произошло смертельное ДТП. В результате столкновения с автобусом скончался 56-летний водитель отечественного авто. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по региону.
Все произошло в 14 часов 20 минут. Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Лиаз» под управлением 60-летнего мужчины.
От сильнейшего удара мужчина, управлявший легковушкой, погиб на месте происшествия.
По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали.
По факту ДТП проводится проверка.