Сегодня, 14 апреля, рядом с домом № 35 по улице 40-летия Победы столкнулись Land Rover под управлением 57-летнего мужчины и автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился 22-летний водитель, сообщили Первому областному информагентству в ГИБДД Челябинска.
От удара Lada Granta вылетела на тротуар и врезалась в торговый павильон.
«В результате ДТП получил травмы водитель отечественного авто», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Сегодня в Челябинске около девяти часов утра в районе ТК «Кольцо» столкнулись пять автомобилей.