В Челябинске водитель Lada после ДТП врезался в киоск

Мужчина получил травмы

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Сегодня, 14 апреля, рядом с домом № 35 по улице 40-летия Победы столкнулись Land Rover под управлением 57-летнего мужчины и автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился 22-летний водитель, сообщили Первому областному информагентству в ГИБДД Челябинска.

От удара Lada Granta вылетела на тротуар и врезалась в торговый павильон.

«В результате ДТП получил травмы водитель отечественного авто», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Сегодня в Челябинске около девяти часов утра в районе ТК «Кольцо» столкнулись пять автомобилей.