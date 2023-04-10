В Челябинске водитель Lada погиб, врезавшись в трактор

Устанавливаются все обстоятельства ДТП

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске 20-летний водитель Lada Kalina врезался в дорожную технику на улице Северный Луч и погиб на месте. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 10 апреля, сообщили в городской ГИБДД.

ДТП случилось ночью 9 апреля. Водитель двигался на авто от Свердловского тракта к улице Хлебозаводской. В какой-то момент потерял контроль над управлением и врезался во встречный трактор. Удар был такой силы, что разрушился бампер машины, а молодой мужчина погиб.

Как ранее сообщал наш сайт, водитель трамвая насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.