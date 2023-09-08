В Челябинске водитель Lada погиб, пытаясь скрыться от экипажа ДПС

Нарушитель выехал на полосу встречного движения

В ночь на пятницу, 8 сентября, в Челябинске 35-летний водитель автомобиля Lada Priora проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке, попытался скрыться, врезался в патрульную машину и погиб, сообщили в ГУ МВД по региону.

Водитель пренебрегал правилами дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и неоднократно создавал опасные аварийные ситуации.

«Экипажами ДПС предпринимались все необходимые меры для недопущения более тяжких последствий произошедшего, однако Lada столкнулась со служебным автомобилем ДПС на перекрестке улиц Блюхера и Кузнецова и опрокинулась. От полученных травм ее водитель скончался на месте происшествия», — сообщили в региональном полицейском главке.

На место происшествия прибыл начальник УГИБДД по Челябинской области полковник полиции Иван Путков. Назначена служебная проверка.