В Челябинске водитель Kia сбил 17‑летнюю девушку на самокате

Пострадавшей назначили лечение

Рядом с домом по улице Блюхера, 2А 49-летний водитель Kia сбил 17-летнюю девушку, которая передвигалась на арендованном электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

ЧП случилось накануне вечером. Пострадавшая получила телесные повреждения, ей назначили амбулаторное лечение.

В ГИБДД напомнили, что электросамокат с двигателем мощнее 250 Вт приравнивается к мопеду и для управления им необходимо иметь водительское удостоверение категории «М».

Если мощность самоката меньше, то водитель устройства приравнивается к пешеходу и обязан передвигаться по тротуарам и велодорожкам. А при пересечении проезжей части необходимо спешиться.