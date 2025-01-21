В Челябинске водитель Kia пострадал в ДТП с Lexus

Мужчину увезли в больницу

Вечером 20 января в Челябинске на улице Чайковского столкнулись автомобили Kia и Lexus. На место аварии выезжали автомобили скорой помощи и реанимации, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщают свидетели, иномарки столкнулись на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского. Водитель Kia поворачивал, когда в него врезался Lexus.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что за рулем Kia находился 32-летний мужчина. Он получил травмы, его доставили в больницу. 26-летний водитель японской иномарки серьезных травм не получил. Все обстоятельства устанавливаются.