В Челябинске водитель «Киа» попал в больницу после ДТП

Мужчина врезался в металлическое ограждение

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Сегодня утром, 20 декабря, водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в металлическое ограждение. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась в 8:25 в Металлургическом районе Челябинска по дороге к улице Хлебозаводской.

«Водитель не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение и получил травмы. Пострадавшего госпитализировали», — сообщили в городской ГИБДД.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и реанимации.

Проводится административное расследование.