Сегодня утром, 20 декабря, водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в металлическое ограждение. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинску.
Авария случилась в 8:25 в Металлургическом районе Челябинска по дороге к улице Хлебозаводской.
«Водитель не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение и получил травмы. Пострадавшего госпитализировали», — сообщили в городской ГИБДД.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и реанимации.
Проводится административное расследование.