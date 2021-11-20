В Челябинске водитель иномарки врезался в столб

Информация о пострадавших уточняется

Сегодня днем в Челябинске водитель иномарки не справился с управлением и въехал в электроопору. По словам очевидцев, в автомобиле находилась женщина с тремя детьми. На место ДТП подъехало два автомобиля скорой помощи.

«На улице 40-летия Победы автомобиль въехал в столб. В нем находились женщина и трое детей. На месте были полиция и два автомобиля „скорой“»,— рассказали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД России ИА «Первое областное» уточнили что авария произошла в 16:45 в районе дома № 39 по улице 40-летия Победы.

«31-летний водитель, управляя автомобилем „Фольксваген Поло“, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В машине ехали четыре человека, сколько из них пострадавших — уточняется»,— прокомментировали в ведомстве.

Возраст пассажиров автомобиля также уточняется.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.