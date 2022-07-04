В Челябинске водитель иномарки врезался в маршрутку с пассажирами

Легкие травмы получила пассажирка легковушки

Сегодня, 4 июля, на улице Куйбышева в Челябинске автомобиль Hyundai Solaris врезался в маршрутное такси — автобус ПАЗ. В результате удара пострадала пассажирка иномарки, сообщили ИА «Первое областное» в городском ГИБДД.

В ГИБДД уточнили, что в момент аварии оба транспортных средства двигались в попутном направлении. 28-летний водитель легковушки отвлекся во время движения и въехал в автобус. Его 36-летняя спутница получила легкие травмы.

В маршрутном такси ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Ранее в Челябинске в ДТП пострадали два школьника, катавшиеся на велосипедах.