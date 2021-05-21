В Челябинске водитель иномарки сбила женщину

Это было единственное в городе ДТП с пострадавшими за сутки





Напротив дома № 282 по проспекту Победы в Челябинске 58-летний водитель «Киа» сбила 26-летнюю женщину. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП случилось накануне утром, 20 мая. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В это время водитель «Киа» совершала разворот и наехала на пешехода. Челябинка получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

По данным городской Госавтоинспекции, накануне в Челябинске это была единственная авария с пострадавшими.