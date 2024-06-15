В Челябинске водитель иномарки сбил пешехода на «зебре»

Парень получил травмы

Вечером 14 июня в Ленинском районе Челябинска 22-летний парень попал под колеса автомобиля «Хендай Солярис», сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в двенадцатом часу ночи в районе дома № 6 по улице Гагарина. Известно, что молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу, когда оказался под колесами иномарки. В результате парень получил травмы, ему оказали необходимую помощь.

Все обстоятельства выясняются.

Ранее в Челябинской области произошло сразу несколько смертельных аварий. Под Саткой в лобовом ДТП погибли водитель и пассажирка легкового авто. Девятилетний мальчик, также находившийся в машине, госпитализирован. В аварии в Сосновском районе погибла пенсионерка в возрасте 80 лет. Четверо человек, включая двухлетнего ребенка, госпитализированы.